Ztl della Valona in un limbo

C’è una buona e una cattiva notizia. Sia che l’affaire ztl lo si guardi con gli occhi del cittadino sia dell’amministrazione. I varchi sono praticamente pronti per essere attivati, il nulla osta del ministero c’è, ma al momento la situazione è in stand by a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Se non ci fose stata tutto sarebbe entrato in funzione secondo cronoprogramma. Al momento l’attivazione è al vaglio dell’atr che, da quanto trapelato, non ha messo all’apice delle sue priorità il tasto rosso del rec delle telecamere che controllano gli accessi in uno dei quartieri più antichi della città.

“L’accensione delle telecamere – ha spiegato il sindaco Matteo Gozzoli – è soggetta ad autorizzazione ministeriale che ci è giunta nei giorni scorsi. Mancano da sistemare degli impianti da definire nelle prossime settimane e valuteremo, sempre in base all’emergenza, delle possibili modifiche alla viabilità”.