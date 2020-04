“Rivedremo in positivo le norme del suolo pubblico”

Consueto appuntamento con il bollettino via facebook dallo studio del sindaco. Ecco le ultime novità che riguardano Cesenatico dal fronte Coronavirus e derivati. Buona notizia: non ci sono nuovi casi di positività. “Invece – comunica Matteo Gozzoli – su Forlì Cesena ci sono 9 nuovi casi, ma 16 guarigioni. Segnalo purtroppo in provincia 5 decessi che portano a 140 i deceduti a livello provinciale”.

Ultimo decreto Da oggi è in vigore l’ordinanza regionale che prevede distribuzione in regione di 4milioni e mezzo di mascherine e le prossime saranno a prezzo calmierato. Prossimamente si saprà quante arriveranno a Cesenatico. In ER, da oggi, chi fa somministrazione è autorizzato a fare l’asporto con regole ben precise: solo prenotazione, uno alla volta dentro attività, il cibo non può essere consumato sul posto e neanche all’esterno, ma solo a casa. Invece le gelaterie non rientrano in questa categoria. Sì alla toelettatura per gli animali da compagnia e via ai cantieri dal 4 maggio.

“Consideriamo il fatto – sottolinea il sindaco – che oggi è il 27, ma le misure che affronteremo entrano in vigore il 4 maggio e la situazione ancora manca di molte specifiche. Queste misure dureranno fino al 18 maggio. Tanti si aspettavano di più per il turismo, ma confido in un impegno della regione per anticipare aperture. Ci sono tavoli di confronto con associazioni di categoria e spero che arrivino presto certezze” ha detto il sindaco.