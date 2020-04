E il trap dialettale diventa il tormentone dell’estate

Potrebbe diventare il tormentone dell’estate romagnola, per lasciarsi alle spalle l’epidemia e ricordare la quarantena in chiave trap. “In tlà mì Rumagna” è il titolo della prima canzone trap in dialetto romagnolo, scritta e cantata da DaMMad, in collaborazione con Stefano Bernardeschi, fondatore di Romagnoli Popolo Eletto.

Damiano dell’Amore – in arte DaMMaD – ha 23 anni, è di Cesena e ha la musica nelle vene. “Ho scritto questa canzone in 30 minuti – racconta DaMMaD – E’ da circa un anno che scrivo canzoni in italiano, ma da ora in poi scriverò in dialetto romagnolo”.