Le motonavi lanciano il mayday

“Anche nel caso ci lasciassero lavorare ci sarebbero notevoli limitazioni, specialmente sulla portata passeggeri, dovendo mantenere i parametri indicati per il distanziamento sociale con cali di posti a sedere anche superiori del 50%. Abbiamo bisogno di aiuti concreti – sottolinea Andrea – per arrivare al 2021, per il nostro personale già in forza (cassa integrazione, in deroga e non…) e per coloro che, vista l’emergenza sanitaria in corso, non possiamo assumere e allo stesso tempo non possiamo neanche rischiare di perdere. Puntiamo a fare la stagione sapendo che se saremo fortunati faremo la patta. Con molta probabilità rivedremo le nostre rotte interrompendo l’uscita fino alla Baia di Vallugola perché, se si confermeranno le voci che impongono il distanziamento di due metri per le persone a tavola, non riusciremo neppure a rientrare dei costi del carburante”.