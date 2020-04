Tutto in forse il traghetto per la Croazia

Si sa il Coronavirus ha fatto scendere un velo di incertezza anche sui trasporti. E a Cesenatico è in forse, per la prossima estate, il traghetto per la Croazia che trasportava tanti turisti che volevano trascorrere qualche giorno oltre l’Adriatico.

“Al momento stiamo continuando il nostro lavoro di trasporto per le piattaforme Eni – spiega Nazzareno Righetti, titolare della Righetti Navi che gestisce il trasporto – Per quanto riguarda il traghetto per la Croazia da Cesenatico al momento non sappiamo nulla. Ci sono ancora troppe incognite, una su tutte la possibile quarantena che potrebbero trascorrere i turisti una volta arrivati in Croazia o in Italia”.

Troppe incertezze gravano – almeno per il momento – su questo tema e il futuro non può che essere incerto.