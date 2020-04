La Regione investe 14 miliardi. Solo l’1% per il turismo…

Dopo la “potenza di fuoco” di Conte, ecco il “Bazooka” di Bonaccini. Quasi 14 miliardi di investimenti pubblici per incentivare la ripartenza dell’economia. Lo ha annunciato la Regione Emilia-Romagna che, per il prossimo biennio, ha programmato sul territorio un ricco carnet di progetti: “E’ un bazooka di investimenti – ha detto il presidente della Regione Stefano Bonaccini – spero ne arrivino tanti altri dall’Europa, ma per il momento ci mettiamo nella condizione che l’Emilia-Romagna, oltre a chiedere, cerca di fare la propria parte. C’è un piano di scelte cospicue: in epoche recessive servono investimenti pubblici per far rigirare la ruota dell’economia”.

Gli investimenti, come illustrato dall’assessore al bilancio Paolo Calvano, riguarderanno in particolare sanità, scuola, ambiente e territorio, mobilità e imprese, più il completamento della ricostruzione nel post sisma.

E per il turismo? Per il turismo “solo” 141 milioni che sembrano tanti e, invece, non sono granché se rapportati ad altri settori e, soprattutto, considerando il periodo delicatissimo. Ora, giusto di questi tempi privilegiare la sanità (895 milioni), sempre corretto investire nell’edilizia scolastica (494 milioni), nell’ambiente e nel territorio (quasi un miliardo e mezzo), ma la percentuale dedicata al turismo – poco più dell’1% – desta qualche perplessità.