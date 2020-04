Il grido di aiuto delle motonavi della Romagna

Un segno distintivo della Romagna, che ha fatto la storia della Riviera. Le motonavi che trasportano turisti in alto mare sono nate negli anni ’70, quando solo a Cesenatico se ne contavano circa una quindicina. Ora in tutta la Romagna, da Cattolica a Porto Garibaldi, se ne contano una decina. Una crisi dovuta alle alte spese di gestione. E si è messo anche il Coronavirus a complicare la situazione.

“Avevamo già tutte le prenotazioni nei tre turni che proponiamo (mattina, pomeriggio e sera) per luglio e agosto con feste, compleanni… – spiega Alessandro Sintini, armatore della New Ghibli, che parla a nome dei rappresentanti delle motonavi della Romagna – Ora è tutto fermo e non sappiamo cosa sarà della prossima stagione. Possiamo solo sperare in disposizioni a breve termine della Capitaneria, della regione e del Governo”.

“Ci sono tanti dubbi: quante persone potremmo trasportare, come mettere in atto il distanziamento, come e se proporre ristorazione a bordo, senza considerare la paura che i turisti avranno del virus – continua Sintini – Ad oggi abbiamo perso tutte le uscite in mare con le scolaresche, la fiera del pesce a Cesenatico e siamo fuori di circa 30-35mila euro che abbiamo investito a inizio anno per collaudi e revisioni obbligatorie e annuali”.

E in vista non ci sono sovvenzioni: “Abbiamo chiesto se gli investimenti che abbiamo fatto a inizio anno almeno in parte potranno essere rimborsati – continua Sintini – Rischiamo di rimanere fermi, non imbarcare i marinai e avere una capienza ridotta del 33%. L’unica speranza è quella di recuperare i costi iniziali, senza rimetterci con i costi vivi (carburante, contributi e paghe dei marinai)”.

Un settore quello del trasporto passeggeri e delle motonavi che aspetta risposte… e anche in tempi brevi!