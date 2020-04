Si va verso la chiusura della spiaggia fino al 18 maggio

Spiagge chiuse fino al 18 maggio? Sta per uscire un’ordinanza regionale che, con ogni probabilità, dovrebbe imporre il divieto di accesso sui 100 chilometri di costa romagnola. Saranno dunque proibite sull’arenile di Cesenatico, anche dopo il 4 maggio, le passeggiate e l’attività motoria dei residenti.

Dovrebbero andare deluse, quindi, le attese di chi sperava che, con la fine della “Fase 1”, si potesse quantomeno tornare a passeggiare sulla battigia.

Temendo un assembramento eccessivo, la Regione si è riunita nel tardo pomeriggio di oggi e, dopo aver ascoltato il parere anche di molti bagnini, pare abbia deciso di vietare preventivamente l’accesso sull’arenile.

Sulla notizia che, in ogni caso è ancora in attesa di conferma, si registra già la nota di severo disappunto della sindaca di Riccione Renata Tosi, secondo cui “chiudere la spiaggia è una follia che uccide il faticoso cammino intrapreso da tutta la Romagna per dare speranza ad un’economia che stava per rialzare la testa dopo un periodo terribile di incertezza sul futuro. Chiudere la spiaggia è un controsenso per la salute dei cittadini che se possono camminare nei parchi non si capisce perché non possano farlo in riva al mare con aria pulita da sempre cura per le malattie polmonari. Chiudere la spiaggia è un danno di immagine per quel poco di estate 2020 che faticosamente ogni giorno stiamo cercando di ricostruire”.