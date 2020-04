Villamarina Eventi: le preoccupazioni, le richieste e l’appello

Villamarina Eventi, l’associazione di albergatori, bagnini, commercianti e locali pubblici, si unisce sotto un unico coro: “Dobbiamo riaprire al più presto e tutti insieme”. Questo il messaggio principale che è emerso nella riunione on line dell’associazione.

E nonostante l’unione sono tante le preoccupazioni che assillano gli imprenditori:

la paura che, una volta ancora, la burocrazia possa procrastinare le date di riapertura e addirittura condizionarne la possibilità

la data di apertura ancora non nota – pianificazione irrealizzabile – solo con turisti dell’Emilia Romagna e con un’economicità delle gestioni non ipotizzabile

l’impatto dei presidi per la sicurezza sulla gestione delle strutture, sia a livello economico che per quanto riguarda il livello di godimento della vacanza

la responsabilità dell’imprenditore e le conseguenze dell’impresa nei confronti degli ospiti e dello staff rispetto al rischio di propagazione dell’epidemia

Altrettante le richieste per le amministrazioni, le associazioni di categoria e il sistema finanziario di Villamarina Eventi:

ricalcolo e non solo rinvio di tasse, servizi a tariffa e utenze

riduzione delle imposte e revisione della COSAP (tassa di occupazione del suolo pubblico), soprattutto per rispondere al maggiore bisogno di spazi

previsione di un ulteriore intervento di ripascimento per mitigare la riduzione della ricettività balneare

dibattere con le categorie l’eventualità della sospensione della tassa soggiorno e della sosta a pagamento, elementi che potrebbero allontanare i turisti indecisi

creare le circostanze per una maggiore libertà di movimento

accelerare la verifica delle manutenzioni e del ripristino per garantire un maggiore decoro urbano (manutenzione del verde pubblico, asfalti, percorribilità marciapiedi, pubblica illuminazione)

approfondire le proposte di ri-arredo e riqualificazione già presentate all’amministrazione comunale

rinegoziazioni contrattuali OTA, che dovranno avere domicilio fiscale italiano per le transazioni che riguardano il nostro Paese

in prospettiva progettare un restyling e un rilancio del prodotto Emilia Romagna, sulla scia alla politica turistica nazionale, ma con risalto delle nostre specificità. Irrobustire le campagne internazionali, organizzare una rete di eventi, che si amplifichino e non si sovrappongano

ripristino e potenziamento coeso dei collegamenti (aerei, navette, bus, treni).

E una certezza: “Gli operatori faranno ogni cosa possibile per potere rendere Villamarina una destinazione desiderabile e vivibile almeno agli standard a cui aveva abituato un grande gruppo di ospiti affezionati. In questo periodo di isolamento gli imprenditori hanno messo in preventivo la sanificazione degli ambienti e l’igienizzazione delle attrezzature con una rimodulazione degli spazi tenendo in considerazione il distanziamento sociale. Inoltre è stata riprogrammata la giornata tipo del cliente, infine gli operatori assicurano che anche le strutture chiuse per la stagione estiva 2020 provvederanno alle minime operazioni di ripristino per garantire un’immagine adeguata”.

Infine un appello: “Non c’è tempo da perdere. Chiediamo il rispetto del lavoro nostro e dei professionisti che collaborano con noi: personale dipendente, consulenti, professionisti ed artigiani. La loro competenza è già certificata, inutile e improduttiva la piramide dei controlli. Fare impresa deve tornare ad essere il produrre ricchezza per azienda, dipendenti e Paese. Tutti uniti in sicurezza per una ripartenza, consapevoli che tutto non sarà come prima”.