“Caro virus, qui siamo in Romagna e noi siamo artigiani” IL VIDEO

Un video toccante per ricordare la caparbia passione di un mondo che, nel deserto arido del dopo-guerra – ha saputo costruire “mettendo un piede davanti all’altro”, una solida rete “di aziende, fabbriche, negozi, officine e botteghe”. “Avremo qualche cerotto e qualche cicatrice in più – conclude la clip – ma, come sempre, ci rialzeremo più forti di prima perché il virus ha sottovalutato un particolare: qui siamo in Romagna e noi siamo artigiani”.

Il messaggio di fiducia, tuttavia, non deve far passare in secondo piano le enormi criticità del momento e le risposte provvisorie che sono pervenute, ad oggi, dal Governo. Ma vi è l’assoluta convinzione che con il lavoro e la passione dei nostri imprenditori supereremo tutte le criticità. Confartigianato è al fianco degli imprenditori con una rassicurazione: “Qualunque cosa riservi il futuro vi aiuteremo a darle un senso”.

Ecco i soci Confartigianato che hanno partecipato al progetto “Noi siamo artigiani”.

MPC srl – Stefano Soldati

Panificio Bolognese – Roberto Reggiani

Salone Gabriella – Paola Cecchetti

Tecnocopi – Marco Giangrandi

IDRO M.A.T. Srl – Michael Accetta

Bagno Stella/Hotel Royal – Elmo Maraldi

Gelateria Copa Cabana -Vinicio Zandoli

Stamperia Pascucci – Giulio Pascucci

Decor Pascoli – Fabrizio Brigliadori

Tranceria Della Motta – Marco Della Motta

Autotrasporti Crociani – Nicola Crociani

Pietra Serena Bernabini – Emanuele Bernabini

DIMAR Srl – Samuele Di Mario

Chiude il video il Presidente Confartaginato, Daniele Pedduzza.