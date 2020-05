“Il musicista non è un lavoro valido”. E scatta la multa

“Mi hanno multato perché il musicista non è un valido lavoro, ma mi son rifiutato di pagare la multa”. Questo l’incipit del post di Dimitri Reali, batterista dei Ponzio Pilates su facebook dopo aver recuperato la sua batteria a Cesenatico ed essere stato multato sulla via di casa, verso San Leo.

“Sono stato multato a Santarcangelo – si legge – perché la mia reale necessità di reperire i miei strumenti musicali per rimanere in esercizio e fare delle dirette live su Twich non corrisponde ad una “vera necessità”, in quanto “il musicista lo si può fare per hobby”.

Questo quanto mi ha detto il carabiniere che ha deciso di multarmi, che sicuramente non capisce la situazione in cui noi musicisti e artisti ci troviamo a vivere oggi: una stagione intera di concerti saltati a piedi pari e nessuna certezza di poter continuare la nostra attività, chissà per quanto tempo”.

“Purtroppo per me non potevo stampare documenti migliori e le foto dei live e l’articolo della partecipazione ad Italia’s Got Talent Official, i video sul telefono non sono bastati per convincere il carabiniere che vorrei fare questo per vivere, suonare con le mie band, e che devo almeno potermi allenare. Non sono mai stato così arrabbiato in vita mia e credo che nella mia situazione ci siano tante persone, la grande maggioranza della categoria degli artisti italiani. Con questo post vorrei raggiungere tutti quelli si sono trovati nella mia stessa situazione, per far fronte comune”.



“Sono stufo di stare in un paese in cui essere artista non venga riconosciuto come una professione” questa la conclusione del givane musicista che si è visto staccare un verbale di 373 euro.