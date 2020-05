“Spiagge chiuse? Prova di forza del Pd contro Conte”

Mentre a Cesenatico il dibattito imperversa burrascoso sui social e l’opinione pubblica si spacca tra “osservanti” e “ribelli”, ieri sera a Riccione – ancor prima che l’ordinanza venisse pubblicata – la sindaca del centrodestra Renata Tosi aveva già preso carta e penna e affidato ad un durissimo comunicato stampa tutto il suo disappunto: “Chiudere la spiaggia – aveva detto – è una follia che uccide il faticoso cammino intrapreso da tutta la Romagna per dare speranza ad un’economia che stava per rialzare la testa dopo un periodo terribile di incertezza sul futuro”.

Non solo parole, però. Perché la sindaca ha annunciato anche che non applicherà l’ordinanza di Bonaccini e, assumendosi la responsabilità della scelta, terrà aperta la spiaggia della Perla: “Chiudere la spiaggia – aveva detto ieri sera Tosi – è un controsenso per la salute dei cittadini che se possono camminare nei parchi non si capisce perché non possano farlo in riva al mare con aria pulita da sempre cura per le malattie polmonari”.

“Non sono d’accordo per due punti fondamentali – aveva precisato poi la prima cittadina -1) oggi non è il momento delle strategie politiche per fregare l’alleato di turno al Governo; 2) ritengo i miei cittadini persone responsabili che in questo lungo periodo di lockdown hanno fatto il loro dovere e che oggi meritano rispetto e quindi, permettere loro di passeggiare con il distanziamento sociale o con la mascherina, nel parco, come in viale Ceccarini, in viale Dante o al mare è per me la stessa cosa. Questo perché ho dinanzi persone serie, non pecore da portare al pascolo”.

Secondo la sindaca “questa manovra, lo si capisce perfettamente, è una prova di forza del Pd contro Conte. Io a questo gioco non ci sto, perché sono una donna di politica e di istituzione, conosco il limite che né l’una e né l’altra dovrebbero mai oltrepassare, il bene dei cittadini. Quello prima di tutto”.

A Renata Tosi ha prontamente replicato l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini: “Tutti i Comuni della costa romagnola, tranne Riccione, hanno espresso orientamento per chiudere le spiagge. In un momento in cui ancora tutto è chiuso i bagnini lavorano per preparare le aperture degli stabilimenti e le ruspe sono in azione per preparare la spiaggia e abbattere dune, prudenzialmente, si ritiene utile, per non correre il rischio di avere centinaia o migliaia di persone a prendere il sole, di evitare situazioni di potenziale pericolo”. Quanto alle polemiche, in particolare dalla sindaca di Riccione che terrà comunque aperta la spiaggia: “Immagino che ci siano reazioni in parte negative – ha detto Corsini – ma ricordo che siamo ancora dentro una epidemia e nostro dovere è anche quello di prevenire situazioni di pericolo. Aprono i parchi per le passeggiate”.