A Tagliata furiosa rissa in strada tra extracomunitari

La quarantena comincia a soffiare sul braciere delle tensioni e così, a volte, qualcuno perde le staffe e finisce in rissa.

Come è accaduto ieri sera, attorno alle 19, nella vicina Tagliata dove, all’hotel Kitty – tra il lungomare Italia e via Lomellina – è scoppiato un furioso parapiglia che ha coinvolto almeno una ventina di stranieri.

La struttura ricettiva, infatti, ospita da alcuni mesi alcuni extracomunitari che, per futili ragioni, dopo un alterco, sono venuti alle mani, dandosele di santa ragione. Dal cortile dell’albergo, la rissa è proseguita anche in strada. A fronteggiarsi due fazioni opposte che si sono scontrate in maniera violenta.

Le urla si sono udite per tutta la zona tanto che qualcuno ha pensato bene di chiamare la Polizia Municipale che è intervenuta prontamente calmando gli animi. Un intervento piuttosto complicato, come lo sono tutti del resto in queste settimane di pandemia. Prima di fare irruzione nella struttura, infatti, gli agenti con il megafono hanno intimato a tutti gli ospiti dell’albergo di indossare la mascherina d’ordinanza, mantenendo le distanze sociali.

La polizia ha poi provveduto ad identificare alcuni responsabili della rissa, mentre un’ambulanza del 118 giunta sul posto, dopo aver medicato qualche lieve ferita, è tornata al pronto soccorso senza pazienti a bordo.

Non è la prima volta che gli extracomunitari della struttura fanno parlare di loro. Già qualche giorno fa, soprattutto sui social, qualcuno si era lamentato perché, in questi giorni di lockdown, incuranti di ogni norma, gli stranieri improvvisavano partite a pallone nel parcheggio adiacente senza indossare alcun dispositivo di sicurezza e ovviamente senza mantenere le previste distanze di sicurezza.