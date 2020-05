Druidia batte in ritirata. “Ci vediamo nel 2021”

Anche Druidia, uno degli eventi più caratteristici e perché no anche mistici dell’estate, deve passare la mano. Per motivi di sicurezza l’edizione di quest’anno è annullata e viene dato appuntamento ad anno prossimo.

“Abbiamo cercato di essere positivi – si legge in una nota dell’organizzazione – fino all’ultimo ma ci vediamo purtroppo costretti a rimandare Druidia al prossimo anno 2021.

Non è stata una decisione che abbiamo preso a cuor leggero ma dopo attenta analisi siamo giunti alla conclusione che nei prossimi mesi, così come ora, non sussisteranno le condizioni adeguate per svolgere un evento di tali grandi proporzioni nella più totale sicurezza. Seguendo le direttive sia locali che nazionali legate al Covid-19, sarebbe impossibile garantire la sicurezza tanto a chi lavora, quanto a chi partecipa a questo evento: perciò il triste epilogo.