Ordinanze e paradossi, il dubbio amletico di un cittadino

Riceviamo e pubblichiamo un intervento di Carlo Muccilli sui fatti degli ultimi giorni.

“Anche se non condivido assolutamente il fatto che ancora un cittadino non possa andare a fare una passeggiata in spiaggia (quindi all’aria aperta in un’area molto vasta) perché c’è il rischio di un possibile/presunto assembramento, pur rispettando il divieto e le normative, tuttavia mi domando:

come mai oggi, domenica, posso andare a fare la spesa al centro commerciale Iper Rubicone di Savignano Mare essendo aperto dalle 9 alle 15? Non sarebbe meglio per un po’ di tempo tenere chiusi di domenica questi centri commerciali visto e considerato che la domenica siamo quasi tutti a casa e quindi affolliamo questi centri commerciali (luoghi chiusi a spazi limitati) per evitare possibili contagi?”.