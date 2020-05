Hotel aperti? Solo quando l’indice di contagio scenderà a 0,2

Quando riapriranno gli alberghi? Quando saranno consentiti gli spostamenti interregionali per motivi turistici. Una proiezione? Si era detto, analizzando la curva dei contagi, che se la regressione pandemica fosse proseguita a questo ritmo, una data probabile per la nostra regione poteva essere il 29 maggio.

Oggi, però, prevale la prudenza, anche perché la Fase 2 potrebbe generare nuove oscillazioni, di fatto stravolgendo la road-map verso la normalità. E allora, anziché indicare date, forse ha più senso parlare di metodo.

Gli alberghi riapriranno quando l’Indice di contagio R0, che oggi è sceso attorno allo 0,7, sarà pari a 0,2. Il traguardo non è distante e, per assurdo – come hanno spiegato i virologi – se il lockdown fosse proseguito ancora un po’ ci saremmo arrivati in poco meno di tre settimane. Ma la politica, si sa, non può applicare sempre e comunque le rigide disposizioni del Comitato Scientifico e dunque adesso il timore è che l’allentamento delle misure restrittive, oltre a modificare il contesto, cambi anche il decorso della pandemia.

In ogni caso, l’Indice di contagio R0 dello 0,2 è la soglia che scienziati e governo ritengono indispensabile per ipotizzare di concedere ai cittadini di spostarsi da una regione all’altra. In soldoni, significa che il numero dei nuovi malati da Covid-19 dovrà essere praticamente prossimo allo zero.

Una decisione è stata comunque già presa: se non ci saranno nuovi picchi durante le prime due settimane della “fase 2”, il 18 maggio potrebbe essere possibile trasferirsi nelle “seconde case” all’interno della propria regione (e non solo, come avviene adesso, entro i confini provinciali). La prima tappa, però, è stata fissata per l’11 maggio. Una settimana dopo le riaperture ci sarà un check-up della situazione diviso per regioni. E questo consentirà di ricavare anche un dato nazionale.

Il governo ha fatto sapere che attualmente l’R0 è circa 0,7 anche se in alcune aree del Paese sembra essere ben più alto. Una settimana dopo, esattamente il 18 maggio, partirà la fase ritenuta più critica: se l’andamento dei contagi sarà sotto controllo o comunque poco sopra l’attuale soglia si confermerà l’apertura dei negozi al dettaglio.

La possibilità di concedere lo spostamento da una regione all’altra sarà però valutato soltanto quando l’indice di contagio sarà pari a 0,2. Solo a quel punto, infatti, si autorizzeranno gli sconfinamenti interregionali ed il turismo potrà finalmente ripartire.