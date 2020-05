Lavori in corso, nuovo asfalto in via Montaletto

Prosegue il piano 2020 di asfaltature sulle strade del territorio comunale (per una spesa, già a bilancio, di circa un milione di euro). Dopo la ripresa degli interventi dello scorso 20 aprile con la riqualificazione dei marciapiedi nell’area di Villamarina (via Torricelli) e la riqualificazione di viale Carducci e viale Roma, con la sostituzione del porfido deteriorati, oggi sono in corso i lavori di asfaltatura in via Montaletto. Altri interventi previsti sulla via Montaletto partiranno nelle prossime settimane.