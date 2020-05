Tasse e imposte, ecco le novità dal comune

“Si tratta – commenta il Sindaco Matteo Gozzoli – di una sintesi delle misure su cui siamo al lavoro anche attraverso la creazione di gruppi di lavoro intersettoriali interni ai servizi comunali al fine di velocizzare le verifiche necessarie.

Andremo incontro ad una stagione diversa e tutta da riorganizzare, lo vogliamo fare all’insegna della sicurezza e dell’ospitalità che ci ha sempre contraddistinti. Stiamo lavorando per consentire ampliamenti delle occupazioni di suolo pubblico in forma agevolata e ciò sicuramente comporterà valutazioni necessarie sulla viabilità e su possibili isole pedonali da ampliare.

Il distanziamento interpersonale sarà sicuramente uno dei primi punti che i nostri operatori economici dovranno garantire e anche noi intendiamo fare la nostra parte. Oltre al distanziamento nelle occupazioni di suolo pubblico stiamo valutando isole pedonali più ampie per garantire maggiori spazi nelle passeggiate.”

Sul versante imposte locali: “Per quanto riguarda le scadenze Imu attendiamo le misure del Governo, come amministrazione siamo al lavoro per esentare la Cosap per i mesi di lockdown delle imprese, mentre per quanto riguarda la TARI abbiamo iniziato un lavoro con Atersir ed Hera finalizzato alla riduzione delle tariffe soprattutto a carico delle imprese turistiche e delle attività sospese. Il nostro obiettivo – conclude il Sindaco Gozzoli – è quello di arrivare ad un azzeramento della TARI per le imprese per il periodo di sospensione collegato ai vari decreti, sperando che presto possa arrivare una ripartenza per tutta la nostra economia.”