Bonaccini: “Sì a spostamenti nelle seconde case ma con rientro in giornata”

“Visto che i primi tre giorni ci consegnano un dato positivo nella mobilità, oggi estenderemo la possibilità di andare nelle seconde case con rientro in giornata oltre ai confini provinciali e all’interno della regione”.

È uno degli annunci che il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha dato oggi in videoconferenza stampa da Viale Aldo Moro durante la presentazione del bando contro lo spopolamento in Appennino. “Manteniamo lo spostamento in giornata – ha aggiunto – per evitare assembramenti in luoghi di villeggiatura. Dobbiamo tenere ancora alto il livello di prudenza. Con andata e ritorno in giornata si potrà andare, assieme ai familiari, nelle seconde case per attività di manutenzione, ma nessuno potrà fermarsi a dormire in quelle stesse case”.