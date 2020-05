La Biblioteca riapre il servizio di prestito librario

Come consentito dall’ordinanza regionale, la Biblioteca Comunale di Cesenatico da giovedì 7 maggio riaprirà le porte alla città, attivando il servizio di prestito librario e riconsegna volumi. Sono previste modalità precise che andranno seguite con attenzione.

I libri che si intende richiedere in prestito dovranno essere prenotati in precedenza attraverso la consultazione del catalogo online e indicando alla biblioteca via email (biblioteca@comune.cesenatico.fc.it) o telefono (0547 79264 / 0547 79161) la collocazione del volume; in caso non sia possibile consultare il catalogo online si potranno prenotare i libri chiedendo aiuto alla biblioteca con una mail o una telefonata; la biblioteca confermerà, allo stesso modo (mail o telefono), la prenotazione e concorderà il giorno e l’ora per il ritiro.

La consegna dei volumi avverrà senza la necessità di accedere all’interno dei locali (prima della porta automatica di ingresso); allo stesso modo sarà anche possibile la riconsegna dei volumi attualmente in prestito; al momento in nessun caso sarà possibile entrare in biblioteca per scegliere i libri da prendere in prestito o per studio e consultazione o lettura di giornali e riviste, non appena sarà possibile riattivare anche questi servizi verrà data immediata comunicazione alla città.

Si ricorda l’uso obbligatorio di mascherina e guanti per ritirare i libri in prestito o per riconsegnarli, rispettando la distanza di sicurezza da altri eventuali utenti in attesa.

Per ritirare libri in prestito è necessario prenotarli prima di recarsi in biblioteca, diversamente non saranno consegnati.

Sarà possibile ritirare i libri per i nuovi prestiti e riconsegnarli con le modalità sopra indicate da lunedì a sabato, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Per qualunque altra informazione si invitano gli utenti a contattare la Biblioteca Comunale di Cesenatico scrivendo una mail a biblioteca@comune.cesenatico.fc.it o telefonando ai numeri 0547 79264 / 0547 79161, consultando la pagina Facebook dedicata e visitando il sito web della Biblioteca.

“Seguendo le indicazioni incluse nei DPCM e nelle ordinanze regionali abbiamo deciso di riaprire il servizio di prestito della Biblioteca Comunale – commenta l’assessore alla cultura Emanuela Pedulli – un graduale ritorno alla normalità che ci consente di essere vicino alla comunità. Rispettando tutte le norme di sicurezza, chi lo desidera sarà in grado di usufruire di nuovo del servizio di prestito, in attesa di poter riaprire completamente la nostra bella biblioteca”.