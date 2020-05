Riapre la biblioteca: “Ma i libri riconsegnati staranno una settimana in quarantena”

di Anna Maria Durante

Da domani la Biblioteca Comunale di piazza Ciceruacchio riattiverà il servizio di prestito librario e riconsegna volumi su prenotazione. Questa la buona notizia postata ieri sui social dopo la pubblicazione dell’ordinanza regionale del 30 aprile 2020.

Gli utenti potranno dunque accedere al servizio attraverso le seguenti modalità: i libri da chiedere in prestito dovranno essere prenotati preventivamente attraverso la consultazione del catalogo online (https://scoprirete.bibliotecheromagna.it) e indicando la collocazione del volume alla biblioteca via email (biblioteca@comune.cesenatico.fc.it) o telefonando (0547-79264 / 0547-79161).

Per coloro che non sono in grado di consultare il catalogo online si potranno prenotare libri via email o anche per telefono.

Una volta verificata la disponibilità del titolo, i bibliotecari contatteranno l’utente per comunicargli con le stesse modalità – email o telefonata – la data e l’orario per il ritiro che, ovviamente, seguirà tutte le precauzioni prescritte nelle ordinanze ministeriali.La consegna dei volumi, infatti, avverrà senza accedere all’interno dei locali (prima della porta automatica di ingresso). Allo stesso modo sarà anche possibile la riconsegna dei volumi attualmente in prestito.

“Per i libri che rientreranno abbiamo previsto la quarantena – spiega Davide Gnola, responsabile del servizio cultura – prima di essere riprestato, infatti, il libro attenderà una settimana, perché la sanificazione effettiva dei libri su carta non è fattibile in una biblioteca senza le specifiche attrezzature”.

In questa fase in nessun caso sarà possibile entrare in biblioteca per scegliere i libri da prendere in prestito o per studio e consultazione o lettura di giornali e riviste. Per ritirare i libri in prestito o riconsegnarli sarà inoltre necessario indossare mascherina e guanti, rispettando la distanza di sicurezza da altri eventuali utenti in attesa. Non sarà possibile ottenere libri in prestito recandosi direttamente in biblioteca senza prima averli prenotati via email o telefono.

L’orario in cui sarà possibile ritirare i libri per i nuovi prestiti e riconsegnarli con le modalità sopra indicate è il seguente: dal lunedì al sabato 9:30-12:30; martedì e giovedì 15:00-18.

“Continuano però i servizi a distanza già attivi online e quelli che pubblichiamo sulla pagina Facebook e Instagram della biblioteca – conclude Davide Gnola -stiamo, inoltre, valutando la creazione di nuovi contenuti ad hoc dedicati a bambini e ragazzi”.