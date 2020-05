Venerdì riapre il mercato: sale l’attesa degli ambulanti

di Sabina Magalotti

Nella vicina Gatteo il mercato è già ripartito. Lunedì scorso ai Giardini Don Guanella di Gatteo Mare, oggi in piazza Fracassi a Sant’Angelo e domani in piazza Vesi a Gatteo Paese.

Ma dopo tanta attesa, anche il sindaco Matteo Gozzoli ha firmato l’ordinanza per far ripartire ufficialmente il mercato del venerdì mattina a Cesenatico.

Le bancarelle saranno collocate nei pressi dello stadio “Moretti”, nella stessa area in cui sono sempre state anche se, per il momento, i clienti troveranno solo prodotti agricoli ed alimentari.

Si rinnova quindi, dopo due mesi di stop, un antico rito dei cesenaticensi, una consuetudine ben radicata nei costumi e nella cultura di questa gente che, tra quegli stand, trova sempre la possibilità di comprare a prezzi contenuti. Fare acquisti all’aria aperta, del resto, è una comodità che solo il mercato può garantire, un valore aggiunto in questi giorni di pandemia in cui si parla tanto di ri-circolo dell’aria e di sanificazione dei locali.

I clienti

E allora, visto che domani è il gran giorno, ecco il parere di alcuni storici clienti del mercato. “Le bancarelle mi mancano tantissimo – spiega Doretta Bazzocchi, una delle tante habitué del mercato cittadino – e pazienza se venerdì ci saranno solo gli alimentari, io andrò comunque a fare la spesa. Io e mia mamma 82enne eravamo solite andare dalla Luciana per la frutta e verdura, il miele lo compravo sempre da un produttore di Sala di Cesenatico che ora non ricordo il nome, le caramelle dalla Rita e Marco e la Porchetta ovviamente da Porkis. Sono molto contenta che riapra il mercato, sarà bello tornare a fare la spesa all’aria aperta”.

Giuseppina Pittaro di Cesenatico, zona Madonnina: “Tutti i venerdì, da tanti anni, prendevo la mia bicicletta ed andavo al mercato. E se era brutto tempo ci andavo in macchina. Quando ha chiuso ci sono rimasta male perché era un’abitudine acquistare frutta e verdura da Muccioli e la porchetta da Porkis. Venerdì sarò lì, anche se non vedo l’ora che riapra anche il mercato dei generi vari”.

Ventisette bancarelle in zona Stadio

Ma come sarà il “nuovo” mercato di Cesenatico? Lo abbiamo chiesto all’Ispettore Capo Claudia Ferri: “Il nostro mercato sarà composto da 14 concessioni dell’alimentare e da 13 produttori agricoli. L’area del mercato designata sarà la zona stadio, lo stesso punto dove si è sempre sviluppato. Venerdì sarà perimetrato da transenne con un’entrata ed un’uscita, come richiedono i protocolli con ingresso contingentato. Una cosa molto importante che dobbiamo ricordare è che per accedere all’area del mercato ci vuole assolutamente la mascherina, altrimenti non si può entrare. Nell’accesso all’area si troveranno i guanti ed un gel disinfettante perché la merce senza guanti non si può toccare”.

La parola agli ambulanti

Ma come stanno aspettando questo giorno gli ambulanti del mercato? La parola a Daniele dell’azienda agricola di Belletti Pietro e Belletti Daniele di Cesenatico: “Noi siamo rigorosamente produttori, abbiamo due banchi e venerdì saremo presenti sia io che mio fratello. Non vediamo loro di rivedere i nostri clienti. Speriamo di riaprire presto anche tutti i giorni nel mercatino delle conserve, anche se ad oggi girano solo voci, ma ancora niente di concreto, purtroppo…”.

Gaetano della azienda agricola Sferrazzo Cristina non vede l’ora di tornare dietro al suo bancone: “Da 25 anni – dice – ho il posto fisso al mercato di Cesenatico come produttore. Noi importiamo clementini, arance e limoni, tutti agrumi che coltiviamo nei terreni che abbiamo in Sicilia a Lentini. Da fine febbraio siamo fermi e, in questi due mesi, non abbiamo incassato neanche un centesimo. Abbiamo una gran voglia di tornare a lavorare anche se quello di venerdì, per ora, sarà il nostro unico mercato. Io vorrei ricominciare a lavorare tutti i giorni e quindi, ad esempio, tornare a fare il mercatino in piazzetta delle conserve. E’ un mercatino nel centro di Cesenatico vicino alla pescheria, offre un grande servizio alle attività ed ai cittadini del centro storico. Non capisco perché ci si ostini a tenerlo chiuso. Eppure, anche in quel caso, saremmo all’aria aperta. Non capisco perché allo stadio sì e lì in piazza no…”.

Il sindaco Matteo Gozzoli non ha fatto promesse, in quanto è un periodo molto impegnativo per lui ma, se trova un po’ di tempo – ha assicurato – verrà a fare un saluto al mercato.