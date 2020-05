Ed è subito mare per Lorenzo Boschetti

Mettetevi nei panni di un ragazzo di lorenzo Boschetti, di appena 20 anni, cresciuto in una città di mare. Che poi è diventato campione di kyte surf e campione italiano di hydro foil. E soprattutto mettetevi nei suoi panni quando l’accesso alla spiaggia e al mare è vietato. Come da copione appena è arrivato il via libera per potersi allenare senza rischiare multe e le malelingue Lorenzo è tornato in acqua per allenarsi. Di gran corsa. Ed è bastata una manciata di nodi di vento per lanciarlo tra le onde con lo sguardo del padre Fabio che lo seguiva a distanza.