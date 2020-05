Riaprono le spiagge? Oggi la decisione del sindaco

Il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha dunque firmato una nuova ordinanza (in vigore da oggi) che allenta la stretta sugli spostamenti.

Novità anche sull’attività sportiva, permessa in strutture e circoli sportivi purché in spazi all’aperto e senza contatto fra gli atleti. Ammesse anche le attività sportive acquatiche individuali, con l’accesso agli specchi d’acqua (compreso il mare) che potrà avvenire secondo modalità fissate dalle singole amministrazioni comunali.

Dunque la Regione, di fatto, autorizza il bagno al mare, anche se – come si è affrettato a precisare ieri sera il sindaco Gozzoli sulla sua pagina facebook – “questo punto andrà regolamentato da un’apposita ordinanza”.

Pertanto, fino a che l’amministrazione comunale non si sarà pronunciata a riguardo, il bagno al mare – e dunque anche il relativo accesso in spiaggia – resta vietato. Una decisione, in ogni caso, verrà assunta già entro questa mattina dopo che il sindaco si sarà confrontato con tutte le componenti, dalla Cooperativa Bagnini alla Capitaneria.