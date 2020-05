Coronavirus: sanzionati tre trasgressori

Proseguono i controlli sulla spiaggia da parte della Polizia Locale di Cesenatico. Com’è noto l’ultima ordinanza del presidente della Regione Emilia Romagna ha mantenuto ancora il divieto di permanenza, come pure passeggiate in spiaggia, a differenza, invece, della possibilità di fare sport individuali e bagni al mare.

Forse per errore interpretativo oppure negligenza nell’osservare la norma (uno dei fermati ha invocato l’ignoranza della norma), nella giornata di giovedì 7 maggio sono stati elevati tre verbali ad altrettante persone, non della zona, intente a prendere tranquillamente il sole in spiaggia.

In due casi le persone si trovavano nella spiaggia libera di piazza Costa e, nel terzo, a Ponente in zona Eurocamp. La sanzione è di 400 euro, se pagata entro cinque giorni dalla notifica del verbale, la somma si riduce a 280 euro.

“Ribadisco – sono le parole del sindaco Matteo Gozzoli – che sulla spiaggia e battigia non è ancora in alcun modo possibile sostare né passeggiare. È possibile praticare sport individuale acquatico. Come ho detto ieri, per gli sport che prevedono l’ausilio di attrezzature (kite surf, surf, canoa ecc.) è obbligatorio l’utilizzo dei corridoi già autorizzati nella ordinanza che ho firmato ieri. Per gli sport acquatici individuali sarà possibile accedere all’acqua esclusivamente passando per le spiagge libere. Ad oggi, però, le spiagge restano chiuse per passeggiate, soste, corse… Chiedo collaborazione alla cittadinanza”.