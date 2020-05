Nasce a Cesenatico il porta-igienizzante in acciaio inox

Un porta dispenser per igienizzante in acciaio inox. E’ questa la nuova frontiera per la sicurezza sanitaria anti Covid-19.

E’ stato creato e messo a punto da Styleness (acquistabile direttamente anche in Romagna) The Care & Safe Column, una postazione per la sicurezza resistente al vento e alla ruggine, eco friendly, in & outdoor, con un alloggio per guanti monouso e copertura regolabile in altezza.

La nuova postazione per la sicurezza per contrastare la diffusione del Covid-19 (120 x 30 cm x 30 e 25 kg) resiste alle intemperie, è adatta a tutte le attività e viene prodotta in 3-6 giorni lavorativi. In attesa di conoscere i protocolli sanitari che stabiliranno le normative di sicurezza per le strutture turistiche, The Care & Safe Column è una postazione adatta anche in alberghi, stabilimenti balneari, negozi, bar, ristoranti e aree pubbliche della riviera.

Info e prenotazioni: info@styleness.it, sito internet oppure referente dell’area Romagna 389 9417289 (Andrea Carati).