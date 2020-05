Piazza del Monte e parco di Levante: attivi i nuovi servizi igienici

Nei giorni scorsi sono stati ripristinati i servizi igienici pubblici in piazza del Monte e al parco di Levante.

L’intervento curato e progettato della società Cesenatico Servizi si è reso necessario per sostituire i servizi igienici esistenti, non funzionanti di diversi anni e non riparabili a causa della vetustà della struttura e delle apparecchiature. I due nuovi servizi igienici automatici autopulenti, sono stati realizzati dalla ditta Linea Città srl di Cesena.

Si tratta di strutture prefabbricate in cemento armato vibrato, rivestite con pannelli in acciaio corten, retroilluminati led dotati di pittogrammi indicanti la Città di Cesenatico, dotati di sistema di lavaggio e disinfezione automatica dei vasi, delle pareti e del pavimento idonei all’utilizzazione da parte di portatori di handicap in carrozzella.

“Si tratta di servizi di igienizzazione ad alta sicurezza e di pregio estetico – commenta il sindaco Matteo Gozzoli – la sostituzione completa si era resa necessaria proprio perché non era possibile riparare i sistemi esistenti. Il costo per accedere al servizio è contenuto, pari a 0.50 € e l’impianto è dotato di un avanzato sistema di igienizzazione.”