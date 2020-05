Lavoratori stagionali stranieri: il rebus della quarantena

In attesa di conoscere, nero su bianco, i protocolli per il turismo (“Saremo pronti a metà maggio”, ha garantito l’assessore regionale Andrea Corsini), uno dei temi più dibattuti tra gli operatori turistici del balneare è quello legato agli stagionali stranieri che, numeri alla mano, rappresentano una platea di lavoratori fondamentale per le strutture turistiche.

Per ora, l’unica certezza è che gli stagionali che verranno a lavorare quest’estate in alberghi, bar, stabilimenti balneari e ristoranti dovranno obbligatoriamente sottostare alla quarantena con sorveglianza attiva e permanenza domiciliare. Dunque se, per esempio, un albergo ha intenzione di aprire il 1° giugno, lo stagionale – in linea teorica – dovrebbe arrivare in Italia almeno a metà maggio. Primo problema: dove trascorrerà il periodo di quarantena? La logica direbbe: nell’albergo in cui presterà servizio. Ergo, toccherà ovviamente all’albergatore provvedere per due settimane al vitto e all’alloggio.

Ma – secondo problema – poiché la quarantena per i lavoratori viene equiparata contrattualmente alla malattia, l’albergatore sarà dunque obbligato ad assumere lo stagionale sin dal primo giorno di quarantena? Oppure il contratto di lavoro potrà regolarmente partire alla fine delle due settimane di isolamento?

Tra richieste degli imprenditori e istanze dei sindacati, la questione non è per nulla marginale ed è uno dei tanti enigmi che hanno indotto tante associazioni di categoria a chiedere al Governo di fare chiarezza quanto prima sulle regole che governeranno la prossima stagione turistica.