Il sindaco: “Situazione nei parchi intollerabile, da oggi controlli più serrati”

Per la serie “così non va”, il sindaco Gozzoli denuncia, sulla sua pagina facebook, di aver ricevuto “segnalazioni di comportamenti irresponsabili da parte di numerosi cittadini soprattutto nei parchi e nelle aree verdi”. Nel mirino, in particolare, “gruppi di ragazzi senza mascherina che si godono la bella giornata senza rispettare il distanziamento sociale”. Poiché il rischio Covid resta in agguato, il primo cittadino annuncia che “nelle prossime ore con la Polizia Locale di Cesenatico verranno rafforzati i controlli e sanzioneremo chi non rispetta le norme sanitarie”.

“Fase 2 – scrive Gozzoli – significa gradualità, distanziamento tra le persone, non ‘facciamo quello che ci pare!’. Comprendo la difficoltà a rimanere in casa, ma quando usciamo cerchiamo di essere responsabili, ne va della nostra salute e della nostra economia. Molto presto vorremmo riaprire molte attività; se nei prossimi giorni avremo un aumento dei contagi questo non sarà possibile, vi rendete conto vero di quello che sto dicendo? Forza, cerchiamo di essere tutti responsabili, lo dico soprattutto ai ragazzi che stanno insieme agli amici senza mascherine e senza rispettare le distanze”.