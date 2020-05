Mascherine-gate, coinvolta anche la Regione Emilia Romagna

Anche la Regione Emilia-Romagna è incappata nella truffa delle mascherine vendute dalla Eco Tech, società di Frascati (ma con base in Cina) già indagata dalla procura di Roma per non aver consegnato 7 milioni e mezzo di mascherine alla Regione Lazio che aveva anticipato 11 milioni di euro su un contratto complessivo da 30 milioni.

La Giunta guidata dal governatore Bonaccini ha infatti inviato, nel mese di marzo, un ordine dal valore di 24 milioni di euro con un anticipo di 2,6 milioni, poco più del 10% per l’acquisto di mascherine e di tute protettive.

Nello specifico l’ordine era composto da 4,8 milioni di mascherine, di cui: 800mila Ffp3 al costo di 3,90 euro l’una + Iva, per 3,12 milioni + Iva e 4 milioni Ffp3 al costo di 3,90 l’una, per 15,6 milioni + Iva; 200mila tute protettive “Tyvek” al costo di 21,6 euro + Iva per un totale di 5,2 milioni. Ad oggi, però, delle mascherine neanche l’ombra. Mentre sono state consegnate quasi tutte le tute, per un totale della merce – fanno sapere da Viale Aldo Moro – che va a coprire 1,9 milioni di euro, cioè il 73% dell’anticipo versato.

La questione è stata denunciata dal capogruppo della Lega Emilia Romagna Matteo Rancan che, sulla scorta di alcune indiscrezioni di stampa, ha depositato giorni fa una richiesta per accesso agli atti per fare luce sulla vicenda e calcolare la vera entità del danno per le casse di via Aldo Moro.