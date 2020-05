Ravenna anticipa la cassa integrazione ai cittadini

Bella iniziativa del Comune di Ravenna che, visti i tempi biblici d’attesa, ha deciso di anticipare di tasca propria la cassa integrazione ed il bonus da 600 euro ai cittadini. Da domani, dunque, tutti i ravennati in attesa dell’assegno statale potranno richiedere un anticipo di 1000 euro direttamente negli uffici del Comune.

L’idea – davvero encomiabile – è del sindaco Michele De Pascale che, vista la situazione di floridezza economica del Comune, ha deciso di venire incontro a chi, invece, per colpa della lentocrazia, attende ancora gli aiuti promessi. Da domani, dunque, sarà a disposizione un plafond da un milione e mezzo di euro che soddisferanno le prime 1.500 domande: “La soluzione – ha spiegato De Pascale – è resa possibile dal fatto che il Comune di Ravenna ha una situazione di liquidità buona. Non mi sembrava accettabile che il Comune avesse le casse piene e le famiglie le tasche vuote. Il tempo passava e la situazione non migliorava. Abbiamo deciso: anticipiamo noi”.

Dunque, da domani, sul sito del Comune sarà a disposizione un modulo che consentirà ai cittadini ravennati che hanno già approvata la domanda di cassa integrazione o bonus, di chiedere un anticipo di mille euro: “Abbiamo fatto come Comune un accordo con l’Inps di Ravenna e con la Camera di commercio per una verifica incrociata di ogni dato inserito – conclude De Pascale – ma la verifica sarà in tempo reale e, entro due giorni dalla richiesta, contiamo di fare avere gli anticipi sul conto corrente”.