Scorci di Cesenatico in fase2

“So resistere a tutto tranne alle tentazioni” scriveva Oscar Wilde. E pare essere in buona compagnia a Cesenatico dove il rispetto della fase 2 ha dovuto fare i conti con il bel tempo che, in una città di mare, si traduce in: vado in spiaggia. Oggi, domenica, per il portocanale, in viale Carducci e al parco di Levante, si respirava aria di cauta normalità. I viali vuoti delle scorse settimane con il loro silenzio assordante hanno lasciato il passo al chiacchiericcio di passaggio e al ronzare delle biciclette. Ma l’atmosfera era comunque quella della cautela. Come nelle scene di Platoon, quando i soldati si muovono prudenti nella giungla del Vietnam.