Summertime ha fatto bingo. Prima nella top ten

Summertime, la serie girata anche a Cesenatico e confezionata per il pubblico di Netflix, è al primo posto nella top ten dei contenuti on demand della piattaforma. Come riportato da fanpage.it, la serie diretta da Lorenzo Sportiello e Francesco Lagi, ha riscosso gli apprezzamenti degli abbonati italiani, ma anche degli Stati Uniti e soprattutto in America Latina. Della serie… Dawson creek scansati proprio.

La pellicola è uscita il 29 aprile 2020 ed ha subito riscosso apprezzamenti anche a Cesenatico. C’è stato chi ha fatto notare che alcune scelte linguistiche invece di promuovere la città che li ha ospitati sembrava quasi deriderla, ma che Cesenatico abbia fatto “il suo giro” non c’è dubbio. Complice anche l’aurea dorata degli amori estivi della gioventù che tante pellicole e pagine di romanzi hanno riempito e colorato. Sempre fanpage, riporta il giudizio espresso nelle colonne di “Decider”, il magazine del New York Post, che ha descritto Summertime come “una limonata rinfrescante in una giornata caldissima”.