Suolo pubblico e imposte: “La Giunta sia coraggiosa”

Il consigliere comunale della lista civica Buda Sindaco, Lina Amormino, interviene in difesa degli imprenditori di Cesenatico. Il consigliere lo scorso 2 maggio ha protocollato “una mozione, in vista del prossimo consiglio comunale con la quale richiedo al Comune di Cesenatico l’impegno ad adottare misure concrete a sostegno delle imprese duramente colpite dall’emergenza sanitaria. Nella mozione richiedo azioni che puntano ad alleviare una parte del carico tributario, in particolare la TARI, tramite l’esenzione riguardante il periodo in cui alle aziende è stata preclusa la possibilità di lavorare, chiedendo inoltre di procedere alla ricontrattazione con il gestore dei rifiuti per ottenere un abbassamento della tariffa per i mesi successivi”.

“Tre giorni dopo ho accolto con piacere un comunicato del sindaco Matteo Gozzoli col quale ha annunciato che l’amministrazione comunale starebbe portando avanti una serie di misure, fra le quali le stesse da me proposte, come ad esempio l’esenzione della TARI e l’esenzione dal pagamento della COSAP (suolo pubblico) per il periodo in cui le imprese sono state chiuse, oltre a un ampliamento degli spazi concessi. Comunicato smentito il 7 maggio con la pubblicazione di una delibera di Giunta la quale non si fa altro che concedere la gratuità della COSAP dal giorno della pubblicazione della delibera fino alla riapertura delle attività – spiega la Amormino – Stiamo quindi verosimilmente parlando di 11 giorni per le attività commerciali e 23 giorni per i pubblici esercizi, parrucchieri e estetisti. Praticamente poco più di un’elemosina. Non pervenuto invece nulla per quanto riguarda la TARI”. Infine “il 10 maggio vediamo uscire un ulteriore comunicato del sindaco col quale annuncia nuovamente la concessione gratuita del suolo pubblico per quanto riguarda l’installazione di gazebo e ombrelloni, annuncio in totale contrasto con la delibera pubblicata 3 giorni prima”.

Secondo il consigliere di minoranza una gestione dell’emergenza “in solitaria, senza alcuna strategia e senza alcuna assunzione di responsabilità alla quale seguano azioni coraggiose. Stiamo vivendo uno dei momenti più difficili degli ultimi 70 anni, con prospettive incerte per il nostro turismo e per tutto il nostro tessuto socio-economico, formato da cittadini e imprese che meritano risposte chiare e azioni concrete”.