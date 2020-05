Bonus biciclette, Cesenatico (per ora) resta esclusa

Per Cesenatico è davvero un anno bisestile. Anche se in questo momento le questioni più stringenti sono ben altre, a tanti appassionati di ciclismo del nostro comune non farà piacere sapere che il “bonus da 500 euro per l’acquisto di biciclette e monopattini elettrici”, con ogni probabilità, non sarà valido per la nostra città. Il Governo, infatti, ha previsto che il contributo sia in vigore solo in quelle città con più di 50mila abitanti. Una beffa per i nostri rivenditori, anche se le proteste si sono levate da più parti e non è detto che il pressing di questi giorni non porti l’Esecutivo ad un ravvedimento. Non ci saranno però limiti di reddito per accedere al bonus, che sarà quindi erogato a chiunque ne faccia richiesta.

Intanto, però, come sempre, il provvedimento prevede anche della zone d’ombra. Non è chiaro, ad esempio, se le persone che hanno il proprio domicilio in una grande città, ma la residenza registrata in un paese con poche migliaia di abitanti, siano comprese. Inoltre – ed è questo l’aspetto più scottante – non sono state ancora rese note i tempi e le modalità attraverso cui lo Stato risarcirà il bonus che sarà scontato al cliente. Preoccupano, in particolare, i tempi della burocrazia italiana e in tanti temono che, alla fine, quel maxi-sconto possa ulteriormente aggravare la crisi di liquidità di molte aziende del settore che, invece, non avranno sconti nell’acquisto delle biciclette dai rivenditori.