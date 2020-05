A Cesenatico riapre la prima palestra-Covid all’aperto

Al grido di “la vita sedentaria fa più morti del Covid-19”, il personal trainer Aurelio Tromba ha deciso – nel rigoroso rispetto delle ordinanze – di riaprire a Cesenatico il suo centro fitness d’eccellenza. E così, già da alcuni giorni, il BodyBox di viale Milano – dove viene applicato un efficacissimo metodo di ricomposizione corporea – ha ripreso lentamente la sua attività.

Ovviamente tutto è stato spostato all’esterno della struttura dove gli allievi – rigorosamente uno per volta – si cimentano in addominali, squat e affondi: “Stiamo applicando, in maniera scrupolosa, tutte le norme previste nei vari protocolli sanitari – spiega Aurelio – dall’utilizzo di guanti mono-uso e mascherina alla sanificazione degli attrezzi utilizzati per ogni seduta. Tutto viene igienizzato in maniera accurata in modo che i rischi di contagio siano, di fatto, azzerati. Per altro, il fatto di praticare attività fisica all’aperto è già un ottimo deterrente contro il virus ed anche un vantaggio aerobico per gli allievi che possono svolgere esercizi a corpo libero in un regime di ottimale ossigenazione. Insomma, sotto la guida certificata di un professionista del benessere i risultati sono comunque garantiti”.

Fra l’altro il centro propone anche pacchetti di ingressi giornalieri per chi vuole allenarsi in una mini-palestra perfettamente attrezzata (con bilancieri fino a 200 chili), ovviamente sempre allestita all’esterno della struttura. L’allenamento, in questo caso, può avvenire in totale autonomia oppure sotto la supervisione del personal.

La scelta di Aurelio nasce anche dalle numerose richieste pervenute in queste settimane da molti suoi allievi che rischiavano di veder vanificati gran parte dei risultati ottenuti, durante l’inverno, con grande sacrificio: “A loro – conclude – non ho mai fatto mancare la mia consulenza, ma è chiaro che un conto è seguire una persona da casa, un’altra è averla sotto gli occhi guidandola, passo dopo passo, verso un percorso di allenamento altamente personalizzato. Anche per questo, da parte di molti, c’era la voglia di tornare ad allenarsi come prima. Del resto, il coronavirus, oltre a stravolgere le nostre esistenze, ha interrotto bruscamente anche il percorso di benessere intrapreso da tante persone. E’ chiaro che l’attività sarà un po’ condizionata, ma il messaggio che vogliamo diffondere è che l’essere umano deve guardarsi, oltre che dal Covid, anche da tutte quelle patologie provocate dall’obesità e da uno stile di vita sbagliato”.