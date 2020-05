Da lunedì riaprono negozi e parrucchieri. Ma con quali regole?

Tra sette giorni, dunque, sarà possibile tornare al bar per prendere un caffè, tagliarsi i capelli, andare a cena fuori. Ma con regole ben definite, come ha spiegato ieri sera lo stesso presidente dell’Emilia Romagna Bonaccini: “Si riparte – ha confermato al termine della videoconferenza tra i governatori e l’esecutivo. – Dal 18 maggio anche le attività finora sospese potranno riprendere il loro corso sulla base di una puntuale programmazione regionale, sia pure in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei protocolli a tutela dei lavoratori e degli utenti che il Governo si è impegnato a varare nelle prossime ore”. E il punto è proprio questo: ci hanno detto il quando, ma non ancora il come. Ovvero, mancano del tutto i protocolli sanitari che dovranno regolamentare la riapertura delle attività. Bonaccini ha parlato di “norme in arrivo nelle prossime ore”, altri sostengono che il Governo le annuncerà solo venerdì. Insomma, tutti in attesa delle regole.