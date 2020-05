Sos bilancio, il comune lancia il may day al governo

“Ad oggi è complicato prevedere cosa sarà sacrificato, ma – sottolinea il primo cittadino – non stiamo prevedendo più tasse. Inoltre i progetti come il porto e il ciclodromo, al momento, sono salvi perché possono contare su fondi europei e regionali già stanziati. Dovremo vivere alla settimana e purtroppo in questa situazione si fatica a fare una programmazione”.

In una situazione già precaria pesano anche i 40-50 mila euro (frutto di una stima) per la gestione delle spiagge libere e le sanificazioni delle scuole. Al momento il Governo sta reperendo i fondi da distribuire a pioggia ai comuni per sostenerli. Voci di corridoio parlano di 4 miliardi di euro. Ma al momento non si sa, con esattezza, quanto spetterà a Cesenatico.

“La nostra situazione – conclude Gozzoli – è molto seria perché le aziende non sono ripartite tutte. La nostra economia è essenzialmente basata sul turismo e la stagione rischia di essere in ginocchio, ecco perché abbiamo sospeso le attività non necessarie”.