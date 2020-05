Tasse, si torna a pagare il 16 settembre. Equitalia concede una tregua

Scatterà dal prossimo 16 settembre e non dal 20 maggio prossimo la ripresa dei versamenti delle ritenute, dell’Iva e dei contributi sospesi a marzo, aprile e maggio per le imprese che hanno subito cali di fatturato. Fra quattro mesi si potrà poi pagare in un’unica soluzione o dilazionando il versamento in quattro rate di pari importo a partire sempre dal mese di settembre.

La tregua di Equitalia

Anche il Fisco concede una tregua a imprese e cittadini. In una norma del “decretone” di maggio vengono infatti rinviate al 1° settembre le notifiche di qualcosa come 22 milioni di cartelle esattoriali e e al prossimo anno la consegna di 8,5 milioni di atti di accertamento. Per questi ultimi viene previsto che gli uffici dell’amministrazione potranno lavorare gli atti entro la fine del 2020. Per le notifiche ci sarà tempo dal 1° gennaio al 31 dicembre del prossimo anno.