La beffa, niente extra in busta paga per gli “angeli in camice bianco”

Li hanno santificati come eroi in camice bianco ma, a conti fatti, anche stavolta il Governo si è dimenticato di loro. Malgrado le promesse, nessun riconoscimento economico per medici, infermieri ed operatori sanitari impegnati, in questi mesi, in trincea contro il virus. Nel decreto Rilancio arrivato ieri in consiglio dei ministri non c’è traccia del premio fino a 1.000 euro annunciato per gli operatori sanitari. Una beffa perché, in più occasioni, l’Esecutivo aveva promesso un extra in busta paga. E invece nel maxi-stanziamento da 3,2 miliardi per la sanità pubblica, a loro non andrà neppure un centesimo.

Ma questa non è l’unica delusione per medici e infermieri. Nel decreto infatti non si parla neppure dello scudo penale e civile per il personale sanitario per difenderlo da eventuali cause durante questa emergenza. Si era parlato a lungo di questa norma a marzo da inserire in uno dei vari decreti varati, ma l’ipotizzata estensione dello scudo anche a dirigenti e manager degli ospedali ha paralizzato l’iniziativa. Se ne parlerà casomai nel prossimo decreto.