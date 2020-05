La Lega difende l’ospedale di Cesenatico

“Il Punto di Primo intervento dell’ospedale Marconi di Cesenatico deve riprendere il servizio normale, con l’apertura h24. Non esistono scuse valide per chiuderlo con diktat calati dall’alto dai vertici dell’Asl Unica della Romagna. Chiediamo quindi al sindaco Matteo Gozzoli, nella sua veste di autorità sanitaria locale, di attivarsi in tutte le sedi per scongiurare anche solo l’ipotesi dello stop al servizio. E’ ora di dire basta a una sanità regionale che punta solo a tagliare attività essenziali nei centri minori a discapito del diritto alla salute di tutti”.

Giulia Zecchi, consigliera comunale della Lega, interviene sul tema della ventilata chiusura definitiva del Punto di Primo intervento all’ospedale di Cesenatico (che – va detto – alle istituzioni locali ad oggi non risulta) con una interrogazione a risposta scritta rivolta al sindaco Matteo Gozzoli.

“Incredibile, poi, che si motivi l’ipotesi di cessazione del servizio con la diminuzione di turisti nel 2020, già data per scontata dall’amministrazione dell’Asl. Oltre al danno, le beffe. Evidentemente per la politica sanitaria regionale i residenti dell’area costiera contano ben poco, nonostante contribuiscano profumatamente alla fiscalità regionale e locale. Ci tocca quindi soffrire non solo a causa dell’emergenza sanitaria e per l’incapacità delle varie amministrazioni di aver pianificato per tempo la ripartenza, causando danni enormi alla nostra economia, ma anche per i tagli indiscriminati ai servizi”.

A sostegno della “battaglia” di Giulia Zecchi anche il parlamentare della Lega Jacopo Morrone, che già alla fine dello scorso marzo aveva denunciato la sospensione dell’attività del Punto di Primo intervento in altri ospedali, come a Santarcangelo. “Ho sollecitato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, a garantire la riapertura di questi servizi non appena si fosse allentata l’emergenza. Il sistema sanitario dell’Emilia Romagna ha dimostrato, in questi mesi, tutte le carenze programmatorie e organizzative che avevamo denunciato, inascoltati, in passato. Nonostante ciò, si vuole procedere a colpi di chiusure di servizi senza minimamente curarsi dei diritti degli utenti. L’Asl Unica della Romagna non approfitti del Covid-19 per proseguire nella politica scriteriata dei tagli perseguita in questi anni”.