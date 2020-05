Varato il Tritone nei cantieri Marconi FOTO

Non appena concluso il varo il Tritone ha preso il suo posto vicino all’Adriatic Princess II e al New Ghibli. Elviro lascia per un attimo i comandi del “carroponte” e ripensa con un sorriso a quando le navi erano issate a terra e poi fatte scivolare in acqua a mano. O meglio con la fatica di 20 braccia. “Era durissima, c’era tutta un’altra gestione del cantiere, ma è vero che c’era una solidarietà tra tutti che era bellissima. Correvano gli anni 70 e 80”. Poi si aggiusta la spallina della salopette dà due dritte al nipote Manuel al lavoro e come un flipper passa in rassegna tutti i punti del cantiere in cui procedono i lavori. Salutiamo Maria Rosa dalla finestra del suo ufficio dove, da dietro quei vetri tipici delle fabbriche, tra un appuntamento in agenda e un ordine, riesce a tenere tutto sotto controllo.