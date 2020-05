Con la musica nella vene: il racconto di Sandro Manzi

di Sandro Manzi

Sono Sandro Manzi, nato a Cesenatico, in via Baldini, una strada storica della città. Fin da piccolo ascoltavo la musica, soprattutto le percussioni, gli altri ballavano ma io mi concentravo sui ritmi e i movimenti delle braccia, delle mani e dei piedi. Ascoltavo anche i dischi, quelli in vinile, che giravano sul giradischi anche per cinquanta volte. Suonare mi ha dato sempre soddisfazione e questa è la mia storia.

Non sono mai andato a scuola per imparare a suonare, tutto quello che ho imparato, è nelle mie orecchie, canali preferenziali che portano suoni e ritmo musicali.

A 17 anni il mio babbo, un tenore apprezzato che si esibiva a volte al teatro comunale, mi regalò una batteria, che ancora conservo! A casa non potevo suonarla, così spesso andavo in campagna a casa di amici e mi esercitavo con loro che suonavano la chitarra, il sax e anche il basso. Creammo allora un complesso dal nome “I Gioielli”. Poi venne la volta del gruppo “I Santi Barbari”, un complesso musicale più maturo. Per il manifesto promozionale scegliemmo di rappresentarci in spiaggia con la sola testa fuori dalla sabbia. Fu un successo!