Il Bakia Calcio: “Imprudente riprendere l’attività sportiva”

Venticinque società sportive del territorio provinciale – tra cui il nostro Bakia Cesenatico – hanno diramato ieri una nota congiunta nella quale dichiarano che “al momento non vi sono le condizioni necessarie per poter riprendere l’attività sportiva sino a nuove disposizioni da parte della Federazione di appartenenza”.

“In ottemperanza al decreto legge in essere – si legge nel comunicato – riteniamo, in questo momento, imprudente riprendere la nostra attività all’interno delle strutture sportive di cui siamo responsabili. Non è possibile, infatti, garantire il rispetto delle norme in vigore per la salvaguardia della salute dei nostri tesserati e delle loro famiglie. In attesa di nuove regole ed attendendo nuove normative che ci consentano una maggior capacità di movimento, ci riserviamo di riprendere attività interrotta appena possibile. Sarà cura del gruppo di ‘Collaborazione società sportive Forlì-Cesena’, e delle vostre società di riferimento mantenervi informati su ulteriori ragguagli”.

“Il nuovo gruppo – informano le società – è stato creato per avere sul territorio provinciale una coesione d’intenti da parte delle società sportive che, in questo difficile momento, stanno cercando di organizzare un’attività condivisa per la tutela dei ragazzi e per aiutare le famiglie dei nostri tesserati, con la speranza di trovare direttive comuni per la crescita delle società sportive che ne fanno parte e di conseguenza dei nostri ragazzi”.

Ecco le società che hanno firmato la nota: Around Sport s.r.l.; Polisportiva Aurora 74; Bakia-Cesenatico; Buscherini; Calcio Castrocaro &TDS; Edelweiss Jolly Forlì; Forlimpopoli calcio 1928; Fratta Terme; Futball Cava Ronco; Granata Calcio; Longianese; Meldola; Nuova Virtus Cesena; Pianta Calcio Forlì; G.S. Ponte Pietra; Polisportiva Rumagna; Sampierana; San Marco; Polisportiva San Vittore; Savignanese; Torresavio Cesena; Torre del Moro calcio.; Union Sammartinese; Valbidente scuola calcio; Vallesavio.