Dal 3 giugno stop alla quarantena per i lavoratori stranieri

L’Italia si prepara a riaprire le frontiere con il resto d’Europa. Nel decreto e nel successivo Dpcm che saranno varati nelle prossime ore dal governo, è infatti indicata la possibilità dal 3 giugno di entrare in Italia dai Paesi dell’Unione europea, dell’area Schengen compresi Svizzera e Monaco. Si tratta di una bella notizia per il nostro turismo, sia perché si riapre la possibilità, per la prossima estate, di ospitare turisti anche stranieri; sia perché viene scongiurato il rischio di quarantena per gli stagionali provenienti dall’estero. Per chi varcherà i confini non sarà, infatti, più prevista la quarantena obbligatoria con isolamento di 14 giorni.

D’altra parte la stessa Commissione europea sta coordinando la riapertura dei confini di tutti i partner dell’Unione. Sarà l’Ecdc, l’Agenzia Ue per le malattie, a mappare il territorio europeo e a bloccare il flusso di viaggiatori tra aree con una alta densità del contagio. Restano invece chiuse almeno fino al 15 giugno tutte le frontiere europee esterne, ovvero con il resto del mondo.