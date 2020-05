Rimaste in sospeso circa 240mila prestazioni sanitarie

Sono 240mila le prestazioni sanitarie non urgenti rimaste sospese prima del lockdown. Una gigantesca mole di arretrati che purtroppo contribuirà ad allungare ulteriormente i tempi ordinari delle prestazioni diagnostiche. Per tornare gradualmente alla normalità, l’azienda Usl della Romagna sta iniziando a recuperare le prestazioni di specialistica ambulatoriale a suo tempo prenotate dai cittadini ma la cui erogazione era stata bloccata l’11 marzo scorso dopo il diffondersi dell’emergenza Coronavirus.

Si tratta, come detto, di circa 240mila prestazioni, tra visite specialistiche ed esami diagnostici, per le quali i cittadini non dovranno nuovamente prenotare ma, al contrario, saranno gradualmente contattati dall’Azienda, a partire già dai prossimi giorni, per proporre un nuovo appuntamento (tra questi anche le persone che devono recuperare le prestazioni legate agli screening oncologici).

In questa ulteriore nuova fase sussistono dunque le condizioni per iniziare a recuperare gradualmente le prestazioni di specialistica ambulatoriale (visite ed esami diagnostici) che erano stati sospesi (in quanto privi di ogni carattere di urgenza).

Per quanto riguarda invece prestazioni da prenotarsi di qui in futuro, sempre salvaguardando le prestazioni urgenti e prioritarie, si raccomanda ai cittadini di pazientare e non prenotare ora controlli o comunque prestazioni che possono essere procrastinate: il riferimento, in questo senso, resta sempre il medico di famiglia, figura fondamentale anche in questa fase. In particolare, per quanto riguarda le analisi di laboratorio, va precisato che resta sospeso l’accesso diretto ai punti prelievo: sempre quando ne sussista l’esigenza, i prelievi sono da prenotare.

Per le limitate situazioni che rimangono, in cui è necessario rapportarsi con gli sportelli (ad esempio prenotare, appunto, le analisi di laboratorio e le prestazioni urgenti, ma anche per le pratiche di scelta – revoca del medico di famiglia) l’Azienda torna a raccomandare di non recarsi fisicamente ai Cup e agli sportelli aziendali, bensì di utilizzare tutti i possibili strumenti alternativi (principalmente Cuptel e Fascicolo Sanitario Elettronico) o comunque, se proprio indispensabile, recarsi agli sportelli prendendo un appuntamento. A questo proposito riportiamo di seguito i numeri di telefono e i contatti mail dello sportello di Cesenatico (pubblicati comunque anche sul sito www.auslromagna.it).

Cesenatico 0547674812 – 0547674813 – 0547674887 da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 12.30 il sabato dalle 8.00 alle 12.00 – Indirizzo e-mail: unico.cesenatico.ce@auslromagna.it