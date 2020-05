Si ritrova con gli amici, ma è ancora vietato: multato

In tanti, in questi giorni, sono tornati a fare un “giretto” insieme agli amici. Per carità, dopo due mesi di quarantena, si può senz’altro capire.

Il problema è che, sul piano formale, questa forma di spostamento – cioè non motivata da ragioni contenute nell’auto-certificazione – fino a lunedì prossimo è ancora illegittima.

Gliel’hanno ricordato ad un giovane cesenaticense gli agenti della Polizia di Stato di Forlì che, dopo averlo sorpreso a spasso per la città mercuriale assieme a tre suoi amici (due di Gatteo e uno di Forlimpopoli), l’hanno sanzionato.

I ragazzi, infatti – fermati in auto ieri sera – non sono stati in grado di giustificare la loro presenza in quel luogo (“volevamo solo fare un giretto…”) e dunque sono tornati a casa con un verbale.