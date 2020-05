“Summertime”, Netflix pensa al sequel sempre a Cesenatico

Ha riscosso un grande successo “Summertime”, la serie Netflix girata la scorsa estate prevalentemente a Cesenatico. Gli otto episodi del “teen drama” ispirato a “Tre metri sopra al cielo” di Federico Moccia hanno infatti ottenuto importanti riconoscimenti anche dall’estero, negli Stati Uniti e in America Latina. Il magazine del New York Post, “Decider”, l’ha definita come “una limonata rinfrescante in una giornata caldissima”. Dal giorno dell’uscita, il 29 marzo, la serie è rimasta stabilmente al primo posto tra le Top 10 dei contenuti on demand tanto che la produzione Cattleya ha già annunciato che, quasi certamente, verrà girato il sequel. Dove? Ma sempre tra Marina di Ravenna e Cesenatico, ovviamente Covid-19 permettendo.

Riccardo Tozzi, presidente di Cattleya, in merito ad un possibile sequel, pur sottolineando alcune difficoltà logistiche (“Gli attori dovrebbero essere sottoposti a dei test almeno una volta a settimana”), ha confermato di voler ripartire con le riprese già dai prossimi mesi: “Noi siamo pronti e vorremmo girarla in estate, come suggerisce il nome”.