Dal Monte a capo di Forza Nuova Romagna

“Forza Nuova Romagna continua la sua attività sotto una nuova direzione, quella di Marzio Dal Monte”. A comunicarlo una nota dell’organizzazione politica. “Dal Monte, paracadutista estremo, ex manager di Marky Ramone e altri volti noti resterà a Forlì nei prossimi mesi ritardando il ritorno a New York per ricostituire bene la presenza di Forza Nuova in tutta la Romagna”.

“Ho sentito – si legge – che Roberto Fiore, il mio capo politico indiscusso dal 1997, per il quale ho già ricoperto nei primi anni 2000 la carica di segretario forlivese e responsabile nazionale forza nuova per l’università, ha avuto bisogno, come ho appreso dalle vostre testate, ed ho chiamato subito dandogli mia immediata disponibilità. Conosco Fiore da oltre 20 anni, sono un suo seguace sin dai tempi di Terza Posizione, e sono qui per dire che Forza Nuova Romagna non ha chiuso i battenti,e chiunque può prendere contatto con i militanti forlivesi al numero di telefono 345 023 3056”.

“Si informa inoltre che non vi è stata emorragia di iscritti, ma al massimo un ricambio, ed il riavvicinamento a Forza Nuova di molti militanti che recentemente avevano lasciato il movimento per incompatibilità con la Segreteria dimissionaria”.