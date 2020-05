E la ruota di Piazza Costa? Ecco le novità

Sono bastate poche estati di permanenza in pizza Costa per fare diventare la ruota panoramica della famiglia Rambelli uno dei simboli della “bella stagione” di Cesenatico. Chi non rimane colpito da tutte quelle luci e quella vista mozzafiato che arricchiscono lo skyline di Cesenatico? In quella che si preannuncia un’estate sui generis c’è una bella notizia che inaugura questo lunedì di fase 2. La ruota sta facendo rotta verso Cesenatico. Coordinate impostate su piazza Costa dove si prepara a fare i primi “giri”, da quanto trapelato, a partire da sabato 6 giugno. Una presenza che sa tanto di una città che ha voglia di ripartire e non guardarsi solo indietro, ma proiettarsi in avanti.